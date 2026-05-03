Antía Troncoso 03 MAY 2026 - 13:10h.

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El último expulsado de 'Supervivientes 2026' ha vivido un momento de lo más emocionante al reencontrarse con la maleta que llevó a Honduras y de la que se separó una vez comenzó la aventura en los Cayos Cochinos. Ahora, el ya exconcursante abre su maleta y recupera todos los objetos que guardó en ella, entre los que se encuentran algunas de las cosas que más ha echado de menos en sus dos meses de concurso. ¡No te lo pierdas!

Toni Elías se convertía en la gala del pasado jueves en el expulsado definitivo de la noche. Y es que esta vez y como advertía Jorge Javier Vázquez al principio del programa el concursante regresaría directamente a España sin segundas oportunidades. En su duelo contra Alba Paul, el expiloto fue finalmente eliminado tras conocerse el veredicto de la audiencia y protagonizó una emotiva despedida con sus compañeros.

La emoción de Toni Elías al reencontrarse con su maleta

Antes de regresar a España, Toni Elías ha vivido un momento muy especial para todos los exconcursantes: reencontrarse con su maleta. Un acontecimiento que simboliza el primer contacto con su vida de fuera. En el caso del expiloto, este recibía su maleta con una gran sonrisa en el rostro y nada más abrirla se llevaba una enorme alegría al encontrarse un objeto muy especial para él.

Se trataba de un enorme peluche de tortuga que sus hijos le dieron antes de embarcarse en el reality y que acompañó al concursante durante su experiencia como objeto personal, hasta que tuvo que enfrentarse a un duro dilema: conservarlo o renunciar a él a cambio de una llamada con su hermana.

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Muy emocionado al ver el peluche, el exconcursante lo olía y besaba profundamente: "Echaba de menos la tortuga de mis hijos y después mi perfume", confesaba Toni Elías, que inmediatamente comenzaba a sacar el resto de cosas de su maleta y comenzaba a preparar su primer outfit post supervivientes, comenzando con lo más importante para él: los zapatos.

"Una cosa muy importante de la maleta son los zapatos. Soy fan de los zapatos", decía el concursante ante de continuar preparando su primer conjunto con gran indecisión: "Tengo tantas opciones que no se que escoger". También, el exconcursante se emocionaba mucho al oler sus cremas: "Voy a llorar".

Tras este momento, Toni Elías lanzaba el siguiente mensaje sobre su experiencia y confesaba qué es lo que más ganas tiene de hacer fuera: "Tengo muchas ganas de volver a España estar con mi familia, pero sobre todo quiero preparar la maleta para viajar a EE.UU. y reunirme con mi mujer y mis hijos. Estoy muy orgulloso de mi concurso. He hecho proceso interno muy importante desde la primera semana. No esperaba estar dos meses. He prendido muchísimo. Es muy gratificante y estoy muy agradecido".