Ana Carrillo 04 MAY 2026 - 16:37h.

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Ingrid Betancor se convirtió en la expulsada definitiva de 'Supervivientes 2026' cuando la audiencia tuvo que escoger entre Marisa Jara y ella para regresar al concurso convertida en concursante de pleno derecho. La creadora de contenido ya ha hecho su aparición en plató y en sus redes sociales, donde se ha decantado por compartir una recopilación de sus primeros días en España tras su regreso.

En su post, Ingrid ha compartido una foto en la que su marido, el exfutbolista Ibai Gómez, la abraza y otra en la que le abraza uno de sus hijos y en la que muestra los regalos que le han hecho a su regreso, como un álbum "muy especial" en el que se resumía todo lo que ha ocurrido en su familia durante los dos meses que ha pasado fuera de casa.

Además, ha recibido muchos detalles por el día de la madre, flores y dedicatorias muy especiales: "Me han dedicado las palabras más bonitas que me habían dicho hasta ahora". También ha revelado que han nacido dos de sus sobrinas y que no pudo dormir ni en el avión de Honduras a España ni en el hotel, solo lo hizo al llegar a su casa: "Quizás es porque la compañía hace mucho".

Ha contado que le ha gustado volver a tomar café, sus desayunos favoritos, a hacer fuego para una barbacoa sin preocuparse porque se apagara y a conducir, pero ha admitido que "parte" de su cabeza "sigue en la playa": "Sigo alucinando con las herramientas de supervivencia que desarrollo nuestro cerebro para adaptarse a lo que sea".

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"No soy la misma que viajó a Honduras, soy una versión mejorada, con menos miedos, con más fuerza y ganas de vivir", ha confesado Ingrid Betancor a sus seguidores, que le han enviado mensajes bonitos como ha hecho Jessica Bueno, que le ha escrito: "Campeona, ¡ganas de darte un achuchón!".