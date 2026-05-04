Ana Carrillo 04 MAY 2026 - 20:02h.

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'Supervivientes 2026' ha celebrado el Día de la Madre en Honduras. Alvar Seguí ha recibido la visita de su madre y las tres madres del grupo, Ivonne Reyes, Alba Paul y Marisa Jara, han recibido noticias de sus hijos. La influencer ha podido ver un vídeo de Aria, su hija de un año y medio en común con Dulceida, y ha llorado de emoción y también de la pena por haber pasado dos meses alejada de ella, lo que ha provocado un tremendo bajón en su mujer.

"Estoy muy de bajón", ha comentado en sus stories la influencer, que ha reconocido que echa "mucho de menos" a su mujer y que le entristeció verla ayer tan afectada con las imágenes de su hija: "Se vino abajo y me encantaría poder abrazarla".

Con este story, Dulceida se ha sincerado con su legión de seguidores, con los que no es la primera que se abre y les confiesa que echa de menos a su mujer, a la que fue a visitar a Honduras hace unas semanas para infundirle fuerzas.