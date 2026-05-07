Supervivientes Madrid, 07 MAY 2026 - 22:28h.

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Objetivo conseguido. Alba Paul ha sido la segunda concursante de 'Supervivientes 2026' que ha logrado pescar más de 100 peces. Asegura que esta tarea, una actividad que a muchos concursantes se les suele complicar, la disfruta porque con ella desconecta y se libera de la rutina en Honduras.

Las palabras de Alba Paul con su premio: "Se lo dedico a mi hija"

En el reality existen sanciones, pero también premios cuando los concursantes consiguen récords. Y, en este caso, Alba Paul no se ha ido de vacío y ha conseguido el pez dorado, un galardón que como decimos solamente ha conseguido uno de sus compañeros. Gerard Arias es el otro superviviente que también lo obtuvo.

"Se lo dedico a mi hija", decía al comenzar la gala desde los Cayos Cochinos. Paul compartía su felicidad y agradecía el premio con mucha ilusión. Jorge Javier Vázquez no dudaba en valorar el récord de la concursante con unas bonitas palabras.

"¿Me permites hacer una reflexión contigo y con todos los espectadores?", le lanzaba a María Lamela. "Si nos remontamos al principio del concurso, a Alba [Paul] le llegas a hacer este regalo y te lo pone por peineta. Cómo han cambiado las tornas y qué cara de felicidad tiene de haberlo conseguido, qué felices nos hace de que estén asi los concursantes", manifestaba el presentador.