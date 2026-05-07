La reflexión de Jorge Javier ante el premio que ha recibido Alba Paul por lograr un récord en 'Supervivientes 2026': "Cómo han cambiado las tornas"
La superviviente estalla de felicidad al ver cómo le otorgan un galardón por superar la barrera de pescar 100 peces
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'Supervivientes 2026', en Mediaset Infinity
Objetivo conseguido. Alba Paul ha sido la segunda concursante de 'Supervivientes 2026' que ha logrado pescar más de 100 peces. Asegura que esta tarea, una actividad que a muchos concursantes se les suele complicar, la disfruta porque con ella desconecta y se libera de la rutina en Honduras.
Las palabras de Alba Paul con su premio: "Se lo dedico a mi hija"
En el reality existen sanciones, pero también premios cuando los concursantes consiguen récords. Y, en este caso, Alba Paul no se ha ido de vacío y ha conseguido el pez dorado, un galardón que como decimos solamente ha conseguido uno de sus compañeros. Gerard Arias es el otro superviviente que también lo obtuvo.
"Se lo dedico a mi hija", decía al comenzar la gala desde los Cayos Cochinos. Paul compartía su felicidad y agradecía el premio con mucha ilusión. Jorge Javier Vázquez no dudaba en valorar el récord de la concursante con unas bonitas palabras.
"¿Me permites hacer una reflexión contigo y con todos los espectadores?", le lanzaba a María Lamela. "Si nos remontamos al principio del concurso, a Alba [Paul] le llegas a hacer este regalo y te lo pone por peineta. Cómo han cambiado las tornas y qué cara de felicidad tiene de haberlo conseguido, qué felices nos hace de que estén asi los concursantes", manifestaba el presentador.