Pedro Jiménez 07 MAY 2026 - 23:30h.

La angustia de Marisa Jara paraliza 'El abismo al infinito': "Lo estoy pasando muy mal"

Los exconcursantes comentan el robo de Claudia y el castigo que pondrían: "La expulsión es demasiado"

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Como cada jueves, los concursantes de 'Supervivientes 2026' se han enfrentado a la mítica ceremonia de salvación sobre el mar, llamada 'El abismo al infinito'. Nada más conectar Jorge Javier con María Lamela, hay una imagen que ha llamado la atención: Marisa Jara se encontraba junto a esta, sin poder realizar la prueba: "Me da mucho miedo María, mucho", ha dicho una Marisa Jara que instantes antes aseguraba ante Jorge Javier que 'Supervivientes' le estaba sirviendo para superar todos sus miedos.

No obstante, para ella ha resultado misión imposible tirarse sobre el tobogán de 'El abismo al infinito'. "Me da mucho miedo", ha dicho una y otra vez Marisa Jara. María Lamela le ha recordado que se tiró en helicóptero y ha superado muchas pruebas que antes ni se imaginaría que podría: "¡Vamos, que tú puedes!". Soto y Darío, nominados junto a la concursante, han ayudado a la concursante a ponerse en el tobogán, pero la cara de Marisa nos hacía ponernos en el peor escenario.ç

Al colocarse en el tobogán para tirarse, Marisa Jara ha protagonizado instantes de pura angustia, hasta que al rato se ha girado hacia María Lamela y le ha pedido subir, quien no ha dudado en ayudarla para que se incorporara junto a ella, que se encontraba en la parte superior de la superficie. "Que no puedo", ha dicho la actriz y presentadora, presa del pánico.

"Qué pena", ha dicho Jorge Javier Vázquez desde el plató de 'Supervivientes', lamentándose de que Marisa Jara, una auténtica guerrera y superviviente, no haya podido realizar la ceremonia de salvación.