Antía Troncoso 07 MAY 2026 - 22:58h.

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Los castigos que recibieron Gerard y Aratz tras ser señalados por Maica en defensa de Claudia el pasado martes han traído fuertes consecuencias en la convivencia en 'Playa Victoria'. Antes de reunir a todos en la palapa para comentar las imágenes de sus últimos enfrentamientos, Jorge Javier ha comenzado la gala hablando con los cuatro implicados por separado. Un momento en el que Gerard, muy dolido, ha sentenciado su amistad con Maica.

Como consecuencia de su robo al equipo del programa, Claudia Chacón recibía una sanción sin precedentes en 'Supervivientes'. La superviviente se ha quedado sin su parte correspondiente de comida en la dotación de la playa hasta el final del concurso. Una sanción que recibían también en menor medida Gerard y Aratz después de que Maica confesase que ellos dos habían escondido comida.

Y es que Maica, en defensa de su compañera Claudia y "cansada de que se tapen las verdades", decidió exponer la infracción de sus compañeros, Gerad y Aratz, lo que acabó con estos siendo castigados sin dotación hasta este jueves. Un acto que ha dividido aún más a Gerard y Maica, vecinos y grandes amigos antes de 'Supervivientes'.

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Gerard, tajante contra Maica por su traición: "He perdido la confianza"

Tras lo sucedido, Gerard Arias ha hablado con gran contundencia esta noche sobre su decepción con Maica: "Creo que es una traición. Me está doliendo muchísimo. Ella es vecina mía y amiga de hace un año, tenemos contacto todos los días y fuera nos hemos cuidado mucho el uno al otro. Que se esté dando esta situación me esta doliendo más que si fuera con cualquier otro concursante".

"No me lo esperaba", ha añadido Gerard sobre la traición de Maica. Muy dolido, el concursante le ha confesado al presentador cómo cree que esta situación afectará a su relación con Maica y si cree que es posible una reconciliación entre ellos. Una pregunta a la que el concursante ha contestado tajante:

"He perdido una cosa muy importante para mi en la amistad, la confianza. Y encima ha mentido en varias ocasiones y no puedo con las mentiras. Si es capaz de mentir simplemente para hundirme, deja mucho que desear de una amistad. Me cuesta bastante pensar en retomar la amistad en algún momento. Estoy decepcionado y dolido, me duele un montón, sobre todo las mentiras".