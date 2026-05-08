telecinco.es 08 MAY 2026 - 01:54h.

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Ya son más de 60 días en el reality más extremo de toda la televisión, por ello, los estragos de la supervivencia no dejan de crecer y de complicar la experiencia. Pese a esto, ninguno de ellos quiere poner fin la edición, sin embargo, ahora se juegan la expulsión Marisa Jara, José Manuel Soto y Darío. Durante la primera ceremonia de salvación hemos podido ver a la modelo en un momento lleno de tensión por su miedo a las alturas y a Soto feliz y agradecido por conseguir salvarse.

Después de que María Lamela corte una a una las cuerdas dejando a Jara y Darío al frente de la expulsión, Jorge Javier da paso al momento más decisivo de la noche...¿Quién será el expulsado definitivo? El presentador comienza: "Los espectadores han decidido con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea...¡Darío!" Esta noticia dejaba entre lágrimas a concursantes como Nagore Robles o Ivonne Reyes.

Junto a María Lamela confesaba su alegría por haber podido volver a 'Supervivientes': "Me llevo tanta gente bonita, estoy tan contenta...esta segunda oportunidad para mi ha sido preciosa. He hecho muchísimas cosas". Ante esto, la presentadora confiesa que "te despedimos de una forma completamente diferente porque lo hacemos habiendo superado los retos, los miedos y nos has regalado grandes momentos".

La alegría de José Manuel Soto tras su salvación en 'Supervivientes 2026'

Una noche decisiva para Marisa Jara, José Manuel Soto y Darío al enfrentarse a una expulsión definitiva en 'Supervivientes 2026'. Situados sobre los toboganes en el mar, María Lamela daba paso a la ceremonia de salvación donde hemos podido vivir un duro momento para la modelo al tener que enfrentarse a una nueva altura y que, tras intentarlo en multitud de veces, finalmente afrontaba la nominación lejos de la plataforma. Después de esta tensa secuencia de Marisa, María confirmaba que ella se mantenía en la nominación junto a Darío, dejando a José Manuel Soto libre de la expulsión. Sin dudarlo lo ha agradecido a todos los que le han votado.