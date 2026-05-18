Así se construyó Zona Parásita en menos de una hora

Ana Carrillo 18 MAY 2026 - 18:39h.

Compartir







Los concursantes que han pasado por 'Supervivientes' siempre destacan la capacidad del equipo para sorprenderles creando pruebas y diseñando juegos de recompensa. Recientemente se les sorprendió al llegar a la playa con Zona Parásita, un palafito hecho en menos de una hora durante el programa en directo.

En el vídeo que encabeza este artículo puedes ver cómo se construyó este espacio frente a la playa en la que fueron castigados por parte de sus compañeros a convivir Alvar Seguí de la Quadra Salcedo y Claudia Chacón.

En un tiempo récord de menos de una hora, miembros del equipo trasladaron las maderas y las herramientas necesarias hasta la playa y montaron con precisión y destreza la que se convirtió en la zona de residencia de Alvar y Claudia. ¡Dale al play para descubrir todos los entresijos de la construcción!