Supervivientes 18 MAY 2026 - 16:20h.

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Tras los primeros rapados y cortes de pelo, nuevos concursantes -Borja, Gerard, Maica y Soto- afrontarán el duro dilema de asumir importantes penitencias a cambio de hacer realidad deseos con los que llevan soñando desde hace semanas, en la nueva entrega de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 19 de mayo (23:00h). Además, se dará a conocer también la decisión final de Claudia. ¿Aceptará cortarse aún más el pelo a cambio de hablar con su novio?

Por otro lado, el programa acogerá una nueva ceremonia de salvación en el que uno de los nominados -Alvar, Aratz, Claudia o Gerard- saldrá de la lista de candidatos a la expulsión. Además, Gerard será sorprendido con la visita de su madre y Almudena, última expulsada, entrará en el plató para hacer balance de su paso por la aventura.

Por último, los supervivientes disputarán el juego de recompensa más grande de la historia desplegado en la playa y que constará de una espectacular estructura construida sobre la arena. En 'El puente hacia el Olimpo', se enfrentarán a un duelo por equipos en el que tendrán que trasladar a uno de sus compañeros a través de un gran puente. El elegido llevará una llave que abrirá un cofre al final del camino. Una vez allí, sacarán una serie de cubos para construir y elevar una torre. El equipo que antes la eleve sobre el puente será el ganador de la recompensa.