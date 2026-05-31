José Manuel, cuñado de Soto, y Julia, madre de Claudia, analizan el concurso de sus supervivientes, recuerdan los momentos que les hicieron creer en sus opciones de victoria y se mojan sobre la gran final de 'Supervivientes 2026'

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La recta final de 'Supervivientes 2026' ya está en marcha y las quinielas sobre quién conseguirá alzarse con la victoria son cada vez más frecuentes. Mientras los concursantes apuran sus últimas semanas en Honduras, quienes mejor les conocen también observan con atención cada paso que dan en la aventura.

José Manuel Soto y Claudia Chacón se han consolidado como dos de los nombres más comentados de las últimas semanas. Ambos han conseguido llegar a la fase decisiva del reality después de superar pruebas extremas, semanas de escasez, conflictos de convivencia y una presión psicológica que aumenta a medida que se acerca la final. Pero si hay alguien que puede analizar su evolución desde una perspectiva privilegiada son sus familiares y amigos. Por eso, José Manuel, amigo y cuñado de Soto, y Julia, madre de Claudia, han compartido en exclusiva para esta web sus impresiones sobre el concurso de los supervivientes y han valorado sus opciones de convertirse en ganadores de la edición.

La madre de Claudia señala el punto de inflexión que le hizo creer en su victoria

Julia ha seguido cada gala de 'Supervivientes 2026' con una mezcla de orgullo, nervios y emoción, y muchas veces desde el mismo plató. Y aunque admite que la competencia es muy alta, también reconoce que hubo una situación concreta que cambió su percepción sobre las posibilidades de Claudia dentro del concurso. Según explica, fue entonces cuando comprendió que su hija tenía cualidades que podían llevarla hasta la final e incluso convertirla en una seria candidata a la victoria.

La madre de la concursante destaca especialmente la autenticidad que ha demostrado durante toda la aventura. Para ella, una de las claves de su paso por Honduras ha sido mantenerse fiel a sí misma pese a las circunstancias extremas y a la presión del concurso.

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Sin embargo, también reconoce algunos aspectos que le habría gustado ver más en su concurso, aunque considera que precisamente esa forma de actuar demuestra la personalidad de Claudia y su manera de afrontar los desafíos. Julia también revela qué objeto le enviaría para darle fuerzas en estas últimas semanas, qué consejo le daría antes de enfrentarse a una prueba decisiva y cuál cree que será el momento que los espectadores recordarán cuando miren atrás y piensen en esta edición de 'Supervivientes'. Dale play al vídeo que encabeza este artículo.

José Manuel, cuñado de Soto, revela cuándo empezó a verle como un posible ganador

Aunque reconoce que siempre ha confiado en él, José Manuel señala que hubo un momento concreto del concurso que le hizo pensar que Soto podía llegar mucho más lejos de lo que muchos imaginaban al comienzo de la aventura.

Desde entonces, asegura haber visto una evolución constante en el concursante, destacando especialmente su capacidad para mantener la calma en situaciones complicadas. De hecho, considera que una de las grandes virtudes de Soto durante estos meses ha sido precisamente la serenidad con la que ha afrontado tanto los conflictos de convivencia como los momentos más difíciles de la supervivencia. El amigo del concursante también desvela qué objeto le enviaría a Honduras si pudiera hacerlo. Una elección cargada de simbolismo y relacionada con una de las grandes pasiones que ambos comparten desde hace años.

Además, se atreve a poner banda sonora a la aventura de Soto y recuerda uno de los momentos más icónicos que, en su opinión, quedará grabado en la memoria de los espectadores cuando termine esta edición. Por supuesto, tampoco evita mojarse sobre quiénes deberían ocupar las primeras posiciones de la clasificación final. Dale play al vídeo.