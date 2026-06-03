Ana Carrillo 03 JUN 2026 - 14:21h.

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La salvación de Aratz Lakuntza deja en la cuerda floja esta semana a Claudia Chacón y Maica Benedicto, que rompieron a llorar al saber que van a tener que enfrentarse tras semanas siendo el principal apoyo la una de la otra y el jueves, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela, una de ellas será expulsada y se quedará a las puertas de la gran final.

Las dos se mostraron rotas por tener que protagonizar este duelo y sus fans se sintieron igual. Una de las amigas de ambas, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' Mayeli Díaz, compartió en sus stories de Instagram su reacción al saber que los seguidores de ambas van a verse obligados a tomar partido para elegir a cuál apoyan; un vídeo que ha sido muy compartido en X por los fans de las creadoras de contenido, que se han visto muy identificados con la cara de tristeza de Mayeli.

Por el momento, Mayeli no ha aclarado si va a tomar partido por una de sus amigas para votarla en la App de Mediaset Infinity, en la que se puede votar por una de ellas de forma gratuita. Quienes sí que se han posicionado han sido Miguel Frigenti, Joshua Velázquez y María Jesús Ruiz y los tres han revelado en Instagram que van a apoyar a la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO'.

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Tanto Joshua como María Jesús Ruiz han pedido a los seguidores del formato que voten para salvar a Maica, pero Frigenti ha ido un paso más allá y ha asegurado que, para él, la murciana es la ganadora del concurso.