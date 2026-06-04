Los familiares y defensores de los últimos supervivientes hacen balance de la aventura y cuentan cómo les ha cambiado Honduras

Susana Molina, defensora de Alba Paul, hace balance de su concurso en 'Supervivientes': "Me lo ha puesto muy fácil"

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La gran final de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina y los concursantes afrontan sus últimos días en Honduras con la meta cada vez más cerca. Tras meses de hambre, pruebas extremas, conflictos y emociones al límite, sus familiares y defensores han hecho balance de la aventura en declaraciones exclusivas para esta web. Todos coinciden en una idea: ninguno de ellos volverá siendo la misma persona.

Julia, madre de Claudia Chacón, tiene claro que el concurso ha marcado un antes y un después en su hija. "Claro que sí", asegura, explicando que la experiencia le ha servido para aprender a quién puede confiar y a quién no después de todo lo vivido durante la convivencia. La misma sensación comparte Ada, amiga de Maica, que considera que el reality ha transformado profundamente a la concursante. Álex, amigo de Aratz, tampoco tiene dudas y afirma estar "100% convencido" de que Honduras le ha cambiado para siempre. En la misma línea se pronunció Creever, amigo de Alvar, quien cree que ha conseguido precisamente uno de los objetivos con los que llegó al concurso: evolucionar personalmente.

José Manuel, cuñado de José Manuel Soto, recordó además que el concursante llegó a la isla en un momento muy diferente de su vida al actual, por lo que considera inevitable que la experiencia haya tenido un fuerte impacto en él.

La cualidad que más les ha sorprendido

Más allá de los cambios personales, los seres queridos de los supervivientes también han descubierto facetas desconocidas de ellos durante estos meses. Julia destaca la enorme capacidad de resistencia que ha demostrado Claudia frente a las dificultades. Ada resume en una palabra lo que más le ha impresionado de Maica: su fuerza. Una fortaleza que, según sus allegados, ha quedado patente en cada prueba y en cada situación complicada vivida en la isla.

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Por su parte, Susana, defensora de Alba Paul, también puso en valor algunas de las cualidades que la concursante ha mostrado durante el concurso y que quizá muchos espectadores desconocían antes de verla en Honduras.

Los aprendizajes que se llevan de Honduras

La supervivencia obliga a adaptarse a situaciones completamente nuevas, y eso también deja importantes aprendizajes. Según Ada, Maica ha aprendido "de todo", incluso habilidades tan básicas para la aventura como pescar. Álex destacó que Aratz ha aprendido a hacer fuego, conseguir alimento y desenvolverse en un entorno extremo muy alejado de su realidad cotidiana.

En el caso de Alba Paul, Susana también señaló que la experiencia le ha permitido adquirir nuevas herramientas personales y afrontar situaciones que jamás había vivido fuera del programa.

¿Ha merecido la pena llegar hasta aquí?

Cuando solo quedan unos días para conocer al ganador de la edición, la respuesta de familiares y defensores es prácticamente unánime.

"Creo que sí", asegura Julia al valorar el paso de Claudia por el reality. Ada reconoce que, independientemente del resultado final, la experiencia ya ha merecido la pena por todo lo vivido y aprendido. Creever comparte esa visión y define la aventura como una experiencia única que justifica completamente el esfuerzo realizado.

Con la final cada vez más cerca, los familiares tienen claro que el verdadero premio no es únicamente el cheque final. Para ellos, el crecimiento personal, los aprendizajes adquiridos y la fortaleza demostrada durante estos meses son la prueba de que la aventura de 'Supervivientes' ha valido la pena para todos los concursantes que han conseguido llegar hasta la recta final.

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