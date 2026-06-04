La influencer reflexiona sobre el paso de Alba Paul por 'Supervivientes 2026' y explica los cambios que ha experimentado en Honduras, pasando por los momentos más difíciles de la aventura, ¡dale play!

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Alba Paul afronta la recta final de 'Supervivientes 2026' convertida en una de las concursantes más destacadas de la edición. La influencer y empresaria, que llegó a Honduras dispuesta a cumplir uno de sus grandes sueños, ha conseguido ganarse el cariño de gran parte de la audiencia. Semana tras semana, Alba ha conseguido destacar por su implicación en la supervivencia, especialmente gracias a su habilidad para la pesca, convirtiéndose en una de las principales proveedoras de alimento para sus compañeros y acumulando algunos de los mejores registros de la edición.

Mientras lucha por hacerse un hueco en la gran final, una de las personas que mejor ha seguido su aventura desde España ha sido Susana Molina. La influencer ha ejercido como defensora de Alba durante estos meses y asegura sentirse muy orgullosa de todo lo que ha mostrado en el reality.

¿Cómo ha vivido estos tres meses defendiendo a una de las protagonistas de la edición? ¿Qué cree que ha cambiado en Alba tras convivir durante más de 90 días en condiciones extremas? ¿Qué ha aprendido realmente en Honduras? ¿Y qué momento le ha resultado más difícil de ver desde España? A todo esto nos ha respondido Susana, y en exclusiva para esta web.

Durante nuestra conversación, Susana analiza la evolución de la concursante y reflexiona sobre algunas de las situaciones que más han marcado su paso por el reality. Además, se moja sobre uno de los temas que más debate generan fuera de la isla: las relaciones entre los supervivientes y los conflictos que han protagonizado durante la convivencia.

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La influencer también desvela qué cree que haría Alba Paul con el premio en caso de convertirse en la ganadora de 'Supervivientes 2026' y se atreve a pronosticar cuál será el podio final del concurso. Unas declaraciones que llegan en un momento especialmente importante para la concursante. Durante sus 90 días en Honduras, Alba ha encadenado varias victorias clave, ha reforzado su papel como una de las grandes proveedoras del grupo y ha protagonizado algunos de los momentos más emotivos de la edición, especialmente los relacionados con Dulceida y su hija Aria.

Dale play para descubrir todo lo que nos ha contado Susana Bicho sobre el concurso de Alba Paul y cómo está viviendo desde fuera.

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La influencer ha hablado en exclusiva sobre el concurso de su mujer en Honduras, cómo está viviendo la ausencia de Alba Paul en casa junto a su hija Aria y la inesperada faceta que ha descubierto de ella durante su paso por ‘Supervivientes’. Dale play.