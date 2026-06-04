Pedro Jiménez 04 JUN 2026 - 22:39h.

Además, la semifinal y la última expulsión de 'Supervivientes 2026' también tienen fecha en el calendario: ¡no te lo pierdas!

La expulsión decisiva de Claudia o Maica y la proclamación del primer finalista, en ‘Supervivientes’

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Por fin podemos revelar algo que muchos de los seguidores y televidentes tenían tantas ganas de descubrir y de lo que tanto se lleva especulando durante este tiempo. ¡Atentos! Ya hay fecha de la semifinal y de la final de esta edición de 'Supervivientes 2026', pero antes de ello, viviremos la última expulsión previa a la gran final, descubriendo así quiénes son los cuatro finalistas de la edición.

Domingo, 7 de junio de 2026: Última expulsión en 'Supervivientes', a partir de las 22:00 horas, en Telecinco

Martes, 9 de junio de 2026: la SEMIFINAL de 'Supervivientes', a partir de las 23:00 horas, en Telecinco

Jueves, 11 de junio de 2026: la GRAN FINAL de 'Supervivientes', a partir de las 21:45 horas, en Telecinco

Así será la gran semifinal de 'Supervivientes'

En la semifinal de 'Supervivientes', los cuatro finalistas se enfrentarán a unos espectaculares juegos clasificatorios donde uno de ellos ganará la inmunidad para evitar el televoto de la gran final de 'Supervivientes'. Y, además, viviremos el tradicional apagado de la palapa, donde uno de los cuatro finalistas conseguirá la inmunidad y los otros tres llegarán nominados para enfrentarse al primer televoto de la gran final.

La gran final de 'Supervivientes 2026'

Y por fin, llegará el día... ¡la gran final de 'Supervivientes 2026'! Los cuatro finalistas aterrizarán en helicóptero en las instalaciones de Mediaset España y los que sobrevivan a la primera expulsión se enfrentarán a los juegos más largos y espectaculares de la historia de las finales de 'Supervivientes'. Y uno de ellos, se coronará como el ganador, llevándose el ansiado maletín.