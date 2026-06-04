Las personas que mejor conocen a Claudia y Maica destapan cómo les ha cambiado 'Supervivientes 2026'

La salvación de Aratz deja a Claudia y Maica al borde de la expulsión: así valoran sus defensores su paso por Honduras, ¡dale play!

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La gran final de 'Supervivientes 2026' ya se vislumbra en el horizonte. Después de más de tres meses de supervivencia extrema en Honduras, los concursantes afrontan la recta final del reality más duro de la televisión y cada decisión de la audiencia se convierte en un auténtico terremoto emocional.

La última gala de 'Tierra de Nadie' dejó uno de los momentos más decisivos de la edición. Aratz consiguió el respaldo del público y se convirtió en el concursante salvado de la noche, librándose de la expulsión y asegurándose seguir una semana más en la aventura. Su permanencia deja a Claudia y Maica como las concursantes que deberán enfrentarse al veredicto definitivo de la audiencia.

Mientras en Honduras las emociones están a flor de piel, en plató sus defensores han vivido estos meses con la misma intensidad. Amigos y familiares de los tres concursantes han analizado en exclusiva para esta web cómo llegan a este momento decisivo y qué cambios han experimentado tras la aventura.

La madre de Claudia cree que su hija ha aprendido a no confiar en cualquiera

La salvación de Aratz supuso un duro golpe para Claudia, que continúa jugándose su permanencia en el concurso. Su madre, Julia, asegura sentirse tremendamente orgullosa del recorrido que ha realizado su hija en Honduras, aunque reconoce que la experiencia le ha servido para sacar importantes conclusiones sobre las relaciones humanas.

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De hecho, considera que uno de los principales aprendizajes de Claudia ha sido identificar mejor en quién puede confiar y en quién no. Julia también defiende que la concursante ha demostrado una capacidad de resistencia extraordinaria durante toda la aventura y lamenta algunas situaciones que, desde su punto de vista, no han sido justas con ella.

Ada reivindica la fortaleza de Maica: "Ha demostrado una fuerza que muchos no esperaban"

Si alguien ha seguido cada paso de Maica desde plató, esa ha sido Ada. La amiga y defensora de la concursante reconoce que lo más difícil ha sido verla sufrir en los momentos de bajón emocional que ha atravesado durante el concurso. Sin embargo, precisamente esos momentos son los que cree que han servido para demostrar una imagen completamente diferente de la que muchos tenían de ella.

Según explica, buena parte de la audiencia podía pensar que Maica era una persona frágil, pero considera que Honduras ha demostrado todo lo contrario. Ada también asegura que la experiencia la ha transformado profundamente y revela que participar en 'Supervivientes' suponía para ella un importante reto personal.

La final está cada vez más cerca

Con Aratz ya salvado por la audiencia, la tensión aumenta entre Claudia y Maica, que continúan luchando por mantenerse en la aventura cuando la final está a apenas unos días de distancia.

Mientras el público decide quién merece seguir en la competición, las palabras de sus defensores reflejan el enorme impacto que 'Supervivientes 2026' ha tenido en sus vidas. Aprendizajes, cambios personales, amistades fortalecidas y emociones al límite marcan una edición que entra ya en su tramo más decisivo.

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