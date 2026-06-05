Pedro Jiménez 05 JUN 2026 - 01:33h.

La modelo ha sido acusada de "mala compañera" y la tensión se ha palpado entre ella y sus compañeros en pleno directo: "Dejad de culpabilizarla"

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Maica Benedicto ha sido llamada "mala compañera" en la playa. Y es que la modelo se ha comido un sanwich con Claudia tras esta decidir que se lo quería comer con ella, lo que ha provocado que todos los supervivientes se echen encima de la modelo, provocando un momento de tensión en pleno directo.

"Se va una y están yendo a por la siguiente", ha dicho Maica, en directo, consciente de que ella y Claudia están nominadas y que una de las dos saldrá fuera de manera inminente, lo que explica -según ella- el por qué se le echan encima por un simple sanwich.

Además, Maica ha mostrado su "cansancio" de que le responsabilicen de las decisiones de Claudia: "Es mi amiga y no me voy a poner delante de ella a decirla que esto está mal o bien. Ella tiene una personalidad y yo otra". Como consecuencia, los concursantes le han echado en cara a Maica lo mucho que lleva comiendo en los últimos días en Honduras (según ellos, más que el resto): "No queráis dejarme mal ahora, estoy viendo por dónde vais".

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado en ese momento a Maica Benedicto quién, de todos los compañeros que le han llamado "mala persona", ha sido el que más le ha dolido que lo diga: "De Soto", ha dicho Maica. El cantautor ha negado que le haya llamado mala persona y ha matizado que lo que le dijo es que puso "cara de compungida" cuando supo que Claudia la escogía a ella, además de confesar que él no lo habría hecho si Claudia le hubiera elegido.

Claudia explota y da la cara por su amiga Maica

Claudia ha explotado por completo: "Si a ella le da la gana comerse un sandwich con su amiga porque no sabe si mañana se va, se lo come. Estoy harta de que intentéis culpabilizarla, la decisión la he tomado yo".

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Las palabras de Maica hacia Soto

Más adelante, hemos visto a Soto afectado por lo que había dicho Maica anteriormente: "Eres la persona que más me importa y más quiero Soto". El veterano concursante ha confesado que es una concursante de diez y que no se va a quedar callado si ve algo, a lo que Maica ha revelado que eso le parece bien, pero que tiene que "ser sincera": "Me ha dolido porque eres la persona que más me importa".