Antía Troncoso 07 JUN 2026 - 22:19h.

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Borja Silva se sienta en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' tras su expulsión. Junto a Sandra Barneda y el resto de los colaboradores, el concursante se ha sincerado sobre su concurso y no ha tenido ningún reparo a la hora de hablar sobre Claudia, con la que aún continua decepcionado.

Pese a que parecía que durante el duelo de expulsión entre Claudia y Borja, ambos habían conseguido dejar atrás sus diferencias y quedarse con lo bonito, dándole mayor importancia a la amistad que traían de fuera que a las estrategias que los han distanciado durante su estancia en Honduras, lo cierto es que Borja no logra olvidar la traición de Claudia.

Borja sobre la traición de Claudia por nominarlo: "Yo fui de frente"

En el plató, los colaboradores hablaban sobre el gran enfado de Maica Benedicto y Claudia Chacón con Alvar Seguí por nominar a esta última y las consecuencias que todo esto trajo, ya que esta nominación terminó con la expulsión de Claudia. Cuando Marta Peñate se ha quejado de la falsedad de Alvar, Borja ha decidido tomar la palabra para señalar:

"Por esa regla de tres Maica y Claudia no han sido sinceras y directas conmigo. Si estás diciendo que Alvar ha sido un falso con Claudia, Maica y Claudia han sido falsas conmigo". A raíz de esto, Sandra Barneda le ha preguntado por su cambio de actitud y si ahora, una vez fuera, le dolía más la nominación y él respondía:

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"Me pareció poco valiente por su parte querer nominarme porque decía que era más débil. Si va todo el concurso de valiente y defensora de la verdad... No voy a decir a una persona que no voy a hacer esto y luego lo hago, es la misma crítica que le ha hecho a Alvar", ha respondido él.