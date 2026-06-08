Antía Troncoso 08 JUN 2026 - 00:08h.

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Esta noche, los supervivientes se han enfrentado en un nuevo juego de recompensa. Esta vez, han luchado por un riquísimo bocadillo XXL que solo uno de ellos podría disfrutar. Para ello, los concursantes han vivido una nueva ‘Batalla de titantes' con dos juegos clasificatorios que han puesto a prueba su destreza y equilibrio.

Antes del duelo final, los concursantes se han visto las caras en 'El tridente de Tritón', el primer juego de la noche. En este, los supervivientes se han tenido que subir a una plataforma que contaba con varios peldaños en el que debían mantener el equilibrio mientras sujetaban un tridente que debían ir completando con unas pelotas que les rodeaban. Un juego en el que se han impuesto Alvar y Aratz.

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Minutos de infarto en el duelo épico de Alvar y Aratz

Como ganadores del primer juego clasificatorio, Avar y Aratz, dos auténticos rivales del concurso, en especial cuando de las pruebas se tratan, se han enfrentado en duelo en el segundo juego y el definitivo. Solo uno de ellos podría disfrutar el riquísimo bocadillo de enormes dimensiones.

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En esta ocasión, el juego ha sido 'El duelo de afrodita'. Una prueba de lo más agotadora en la que los concursantes lo han dado todo de si mientras recogían una serie de sacos de una plataforma en el mar. En dichos sacos se encontraban las piezas de un rompecabezas que debían completar en la playa.

En todo momento el juego ha estado de lo más igualado, llegando ambos al rompecabezas con segundos de diferencia. Cada uno de ellos ha optado por una estrategia diferente a la hora de solucionar la última parte del juego, la cual Aratz ha conseguido completar en primer lugar, alzándose con la victoria en tiempo récord.

La emotiva dedicatoria de Aratz a los exsupervivientes: "Va por vosotros"

Totalmente eufórico, el concursante ha ido a recoger su recompensa, pero antes de disfrutar de esta ha querido hacer una especial y emotiva dedicatoria a sus excompañeros: "Quiero dedicarle esto a todos los concursantes que han pasado por aquí, sin excluir a ninguno, desde el primero hasta el último. Os echamos mucho de menos, esto va por vosotros".