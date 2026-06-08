Supervivientes 08 JUN 2026 - 12:21h.

El exconcursante cree que le va a costar muchísimo recuperar su forma física

Disfruta de todos los programas de 'Supervivientes 2026' en Mediaset Infinity

Compartir







Aratz se ha convertido en el último concursante expulsado de 'Supervivientes 2026' tras perder contra Alba Paul en una expulsión sorpresa. Ahora, tras 95 días en el reality más duro de la televisión, el exconcursante ha podido verse por primera vez en un espejo y podemos ver su reacción en este vídeo inédito.

''Después de 95 días me voy a ver por primera vez en el espejo. Yo creo que lo más raro que se me va a hacer va a ser la barba porque nunca me dejo más de tres o cuatro días de barba. Tengo que estar también fino, he perdido todo el músculo que tenía'', dice nervioso antes de ver su imagen en el espejo.

Aratz puede observarse por primera vez y se sorprende muchísimo: ''Qué locura. Esto es un momentazo. Vaya piernitas de pollo se me han quedado'', exclama al ver su cuerpo, pero justo después se ve la cara y se queda sin palabras: ''¿Qué me estás contando? Parezco un irlandés con esta barba, me habían dicho mis compañeros que tengo barba pelirroja, es verdad''.

''Me he quedado esmirriado ¿Qué brazo es este? con el brazo que tenía yo, lo que me va a costar volver a mi forma física. Dios mío, mira esto, son cinco centímetros de barba, tengo el pelo rubito con ricitos, me han salido rizos'', y empieza a pensar en qué le dirán sus seres queridos cuando le vean.

''Cuando llegue me voy a retocar un poco la barba y si me queda bien me la voy a dejar y si no me la voy a afeitar completa. Esto es una locura, imagínate qué es para mi verme así'', exclama y empieza a tocarse el cuerpo: ''Me he quedado en los huesos, todas las venas que se me notan. Me va a costar muchísimo recuperar mi forma física''.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, piensa en lo que quiere comer al llegar a España: ''Lo primero es un desayuno, lo que más me apetece es un desayuno, un café con leche, un zumo de naranja, unas tostadas con aguacate y jamón serrano en la terraza de mi casa (...) Ese momento, cómo lo echo de menos''.