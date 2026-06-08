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Marta Peñate comparte su teoría sobre quién ganará 'Supervivientes 2026' a raíz de los porcentajes ciegos

Marta Peñate
Marta Peñate, ganadora de 'Supervivientes All Stars 2024'. Getty
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La final de 'Supervivientes 2026' es el jueves 11 de junio y ya sabemos quiénes son los cuatro finalistas: Alvar Seguí, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul. Los cuatro pueden alzarse con el premio y tomar el testigo de Borja González, el ganador de la edición anterior. En las redes sociales los fandoms ya se han volcado a hacer campaña por sus favoritos y también a hacer pronósticos con el ganador, como ha hecho Marta Peñate en X.

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La colaboradora ha basado su teoría sobre quién puede convertirse en el ganador de esta edición a raíz de los porcentajes ciegos de la última nominación, en la que se enfrentaban Maica, Alba y Aratz Lakuntza, y en la que atleta fue el expulsado a las puertas de la gran final.

"Teoría: si al 34,5 le sumas 22,9 da 57,4. Lo que supondría que en una final Maica tendría un 42,6 y el contrincante que es del otro equipo un 57,4. No gana Maica, queda segunda", ha comentado en su tuit, en el que ha añadido que le gustaría que el premio fuera para la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO', pero que considera que también serían justos ganadores tanto Alvar como Alba.

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