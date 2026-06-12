Patricia Fernández 12 JUN 2026 - 01:08h.

El cuarto finalista se reencuentra con su familia y recibe el cariño de los exsupervivientes y del público

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Elegido por la audiencia de 'Supervivientes 2026' para ser el cuarto finalista de esta edición, este aseguraba estar muy feliz de haber llegado hasta la final y todo lo que ha podido vivir en Honduras, protagonizando en esta emocionante noche un especial reencuentro con su mujer, de la que tanto se ha acortado, y el resto de su familia, además de vivir un gran momento en su entrada en el plató en el que sus excompañeros y todo el público le han mostrado todo el cariño.

José Manuel Soto se convertía en el cuarto finalista tras su momento de muchos nervios con Maica, el que recalcaba que llegar el helicóptero a España "ha sido un regalo", como la perseverancia que ha tenido ante todo lo que ha vivido en Honduras y estar lejos de su familia, lo que aseguraba que no ha sido fácil: "Estoy muy feliz".

El reencuentro de José Manuel Soto con su familia

Hablando de su familia, después de confesar a Jorge Javier Vázquez "estar muy tranquilo" con el lugar que ha conseguido en 'Supervivientes 2026': "Esto ha sido como una terapia muy buena para muchas cosas, valorar más lo que tengo fuera". El cuarto finalista iba a cruzar la puerta tras la que le esperaban su mujer y sus hijos, de los que tanto ha hablado en estos casi cien días de experiencia: "Cuánto os he echado de menos".

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Pero no eran las únicas emociones que iba a vivir durante la noche. El cantante, al entrar el plató era recibido por sus seres queridos y por sus excompañeros de 'Supervivientes 2026' que corrían a reencontrarse con él, mientras coreaban su nombre.

Después de abrazarse con Jorge Javier Vázquez también en el plató, este le daba la enhorabuena por su paso por el reality, al que este explicaba lo que ha significado el cariño de todo el público y de todo el plató: "Ganar o perder en la vida no es siempre lo más importante, creo es mucho más importante esto".

Tras vivir el emocionante momento en el que todo el plató gritaba su nombre, Soto podía ver todo lo que ha vivido en 'Supervivientes 2026', después de lo que protagonizaba un divertido momento con Jorge Javier: "Vamos a jugar un juego, ¿qué te apetece saber de todo lo que ha pasado fuera?"

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