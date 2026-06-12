Antía Troncoso 12 JUN 2026 - 00:21h.

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Tras 97 días en Honduras demostrando su fuerza y valía, los supervivientes se han enfrentado esta noche a la batalla definitiva, la que los acercaría a la gran victoria de ‘Supervivientes 2026’. Para ello, y tras la expulsión de Soto, los tres finalistas se han visto las caras en dos juegos clasificatorios. El primero de ellos un clásico en el programa: 'El altar de Poseidón'.

En su camino a alzarse con la victoria de esta edición, los tres finalistas, después de que Soto se clasificase en la cuarta posición por decisión de la audiencia, han vivido un primer juego clasificatorio de lo más frenético en el que Maica Benedicto ha terminado completamente devastada

Alba Paul estalla de felicidad tras vencer el primer juego

Esta prueba, mítica en el programa, consistía en desenredar una maraña de peldaños con los que debían formar en orden una escalera hasta llegar a la cima de 'El altar de Poseidón'. Una vez consiguiesen esto, tenían que bajar para recoger una antorcha y volver a subir al altar para prender un pebetero con esta. El primero en conseguirlo, se clasificaba para el siguiente juego.

Los tres concursantes han empezado de manera muy igualada, pero rápidamente Alba Paul ha ganado distancia respecto a sus compañeros. Alvar se ha quedado atascado en la primera pieza, mientras que Maica le ganaba por un par de peldaños. Implacable, Alba conseguía formar su escalera la primera y encender su pebetero. Una victoria a la que reaccionaba eufórica.

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Maica, desconsolada al perder por segundos contra Alvar

Después de que Alba consiguiese terminar la primera y, por ende, clasificarse para el segundo juego de la noche, la cosa quedaba en un duelo entre Alvar y Maica. Pese a que en un primer momento al concursante le ha costado encajar los peldaños, finalmente ha cogido carrerilla, alcanzando a su compañera.

"Cualquier cosa puede pasar", anunciaba María Lamela sobre este reñidísimo duelo. Y es que los concursantes han ido completando el juego a la par, tanto que han terminado de formar su escalera casi al mismo tiempo. Seguidamente, ambos se han lanzado a por su antorcha para colocarla en la cima del altar y prender el pebetero. Una carrera de infarto en la que Alvar ha ganado a Maica por milésimas de segundo.

Maica, totalmente desolada, se ha derrumbado en la cima del altar con la antorcha en la mano. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, la concursante le ha explicado a María Lamela cómo se estaba sintiendo: "Quiero dar lo mejor de mí. Tengo mucha rabia, pero conmigo, no con nadie. Me hacía muchísima ilusión jugar los juegos de la final".