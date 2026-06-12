Pedro Jiménez 12 JUN 2026 - 00:20h.

El presentador confiesa el curioso apodo que su madre le ha puesto a Dulceida: no te lo pierdas

Las primeras palabras de los cuatro finalistas en su épica llegada a Mediaset tras 97 días de aventura en Honduras: "Estoy disociada"

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Dulceida (de nombre real, Aida Domènech) influencer y pareja de Alba Paul -finalista de 'Supervivientes 2026'- ha estado presente en el programa de Telecinco durante la final este jueves. Se trata de su primera aparición en el plató desde que esta edición dio su pistoletazo de salida en los Cayos Cochinos.

Nada más comenzar la final, Jorge Javier se ha dirigido a ella: "La mujer de Alba. Bienvenida", ha dicho el presentador, que le ha preguntado a la joven cómo se encuentra en un día tan importante para su mujer. "Nerviosísima", ha confesado esta.

"No tengo miedo... tengo muchas ganas de verla, de abrazarla, de ir a casa... ¡y si gana mejor!", ha añadido la que es una de las pioneras y creadoras de contenido de moda y estilo de vida más importantes de España.

Más adelante, Jorge Javier Vázquez ha desvelado algo en pleno directo, mientras explicaba que Alba Paul no se imaginaría para nada que Dulceida estaría en plató, viéndola y siguiendo sus últimos coletazos en este reality de Telecinco.

"Mi madre te llama 'Dulsaina'", ha apuntado el presentador de 'Supervivientes', lo que ha generado las risas en Dulceida y la reacción de los colaboradores y presentes en el plató.

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Dulceida no puede esconder sus nervios

Y es que sin duda, si algo no ha podido esconder Dulceida son los nervios que ha tenido de principio a fin desde que ha pisado el plató de Telecinco por primera vez. Es por eso que Jorge Javier ha avisado: "Esta es una noche horrorosa para los concursantes y familiares también. El miedo que se pasa a partir de ahora... entre los juegos y los votos. No te quiero 'dulcificar' la noche, Dulceida", ha dicho Jorge Javier.