Antía Troncoso 12 JUN 2026 - 02:01h.

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Alvar Seguí y Alba Paul se han visto las caras el último juego de 'Supervivientes 2026' y el más decisivo de los más de 130 juegos a los que los concursantes se han enfrentado durante los 97 días de aventura. Un amplio despliegue para una durísima durísima prueba, que tal y como ha anunciado María Lamela, es "la más larga, más dura y más grande" de la historia del programa. ¡No te lo pierdas!

Después de que Maica Benedicto perdiese por segundos el primer jugo clasificatorio, Alvar y Alba se han enfrentado a la gran 'Batalla final de Poseidón', un increíble y apoteósico recorrido en el que, en su parte final, los familiares de los concursantes (Dulceida, mujer de Alba, y la hermana de Alvar) han tenido un papel decisivo.

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La máxima concentración de Alba y Alvar en la apnea del juego final

Antes de comenzar este durísimo reto, María Lamela les ha explicado a los concursantes el recorrido que debían completar, el cual empezaba en unos enormes tanques donde en apnea los dos concursantes, atados en unas pesadísimas cadenas, debían encontrar las llaves para liberarse.

Esta primera parte del juego ha sido, con diferencia, la más dura para ellos, puesto que ambos han tenido alguna que otra dificultad a la hora de encontrar las llaves que abriesen sus candados. Aunque, finalmente, ha sido Alba Paul la que en el minuto siete conseguía salir del tanque. Sin embargo, Alvar conseguía alcanzarla, saliendo de su tanque unos instantes después.

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Alba Paul gana el último juego de 'SV' con la ayuda clave de Dulceida: así lo han celebrado

Tras la primera fase en apnea, Alba y Alvar han continuado completando el circuito, el cual se encontraba lleno de numerosos obstáculos que han tenido que ir superando: desde un puente que debían atravesar con dos peldaños hasta un complicadísimo puzle en vertical, entre otros. Durante todo el juego, los supervivientes han estado de lo más igualados, llegando con escasos segundos de diferencia a las enormes jaulas donde se encontraban sus familiares.

Una vez han destapado las jaulas y han visto quién se encontraba dentro, los concursantes, muy emocionados, han continuado con la última parte del juego en la que Dulceida y la hermana de Alvar Seguí han tenido un papel clave, pues debían guiar a Alba y Alvar en un último circuito a ciegas, dándoles las indicaciones para completarlo.

Alba celebra con Dulceida su victoria en 'La batalla final de Poseidón'

Gracias a las indicaciones de su mujer, Alba Paul ha conseguido completar el circuito en primer lugar. Eufórica, la concursante se ha abalanzado sobre su mujer y ambas se han fundido en un emotivo abrazo con el que han celebrado el pase directo al televoto final de Alba, quien, muy emocionada, se ha sincerado con María Lamela:

"No sé cómo he podido hacerlo, pero me lo he pasado tan bien. Encima con ella (Dulceida) jugando conmigo. Te lo juro, hacemos un equipazo siempre que jugamos juntas", ha dicho Alba antes de volver a abrazar a su mujer.