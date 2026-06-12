Pedro Jiménez 12 JUN 2026 - 02:02h.

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Alvar Segui de la Quadra-Salcedo se ha proclamado como tercer finalista de 'Supervivientes 2026' ante Maica, que se ha metido en la final y ha conseguido vencer a Alba Paul en un frenético duelo que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla. Pero antes de eso, tras Alvar convertirse en el tercer finalista, este no ha podido evitar romperse ante María Lamela, quien le ha hecho una confesión inesperada y, sobre todo, muy sorprendente.