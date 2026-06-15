Pedro Jiménez 15 JUN 2026 - 01:59h.

'Lluvia de confesiones' en el plató de 'Supervivientes' que hacen explota a Álex Ghita: así ha reaccionado el exconcursante del reality

Sandra Barneda, tajante con Álex Ghita tras su tenso momento en plató con varios exconcursantes: "La mala educación no la aguanto"

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En un momento de confesiones y sinceridades en pleno debate final de 'Supervivientes 2026', Alberto Ávila ha pedido el turno de palabra para desvelar que, durante su paso por Honduras, "robó a la organización": "Dos bandejas de pimientos... me las metí al bolsillo y me las comí con dos concursantes".

Sandra Barneda no ha tardado en preguntarle qué dos concursantes son esos y el medallista olímpico ha contado que todo ocurrió durante la prueba de 'Cultura picante', en donde 'Supervivientes' da a los concursantes chocolate o pimientos en función de si aciertan o no las respectivas preguntas: "Iba guardándome en el bolsillo un par de pimientos... me los comí con Gerard y con Alvar. Hay que ser honesto en esta vida".

Las confesiones entre algunos exconcursantes se han sucedido, con Alejandra de la Croix o Darío dando a supone que alguna que otra vez han podido hacerlo pero sin aclarar del todo nada.

Pues bien, si hay una persona en plató que se ha tomado mal todo esto ese ha sido Álex Ghita, que rápidamente se ha levantado y ha exclamado un directo: "¿Pero qué cachondeo es esto? ¡Yo sufrí un acoso durante una semana, aquí ha robado todo el mundo! ¡No lo puedo entender!". "No me hace gracia Sandra", ha dicho un Álex Ghita muy afectado.

Más adelante, Maica Benedicto le ha preguntado a Álex Ghita si la vez que le ofreció coco en Honduras era "robado", a lo que el entrenador personal ha reconocido que "sí lo era": "Lo quería compartir contigo", algo que ha generado las reacciones en plató por lo que acababa de decir Álex Ghita instantes antes en plató.