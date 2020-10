Los dardos envenenados de Fani contra Christofer: las razones de su posible ruptura definitiva

La relación de Fani y Christofer pende de un hilo. La exconcursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ ha reconocido que no está enamorada de su novio y sus últimas apariciones en televisión no han hecho más que reforzar su idea de romper con todo. Fani no se corta a la hora de expresar sus sentimientos y ha soltado verdaderos dardos que podrían dinamitar de una vez por todas su historia de amor con Christofer.

El tonteo de Fani y Rubén frente a Christofer

Fani no está enamorada de Christofer

Fani reconoce que tiene dudas con Christofer

Los problemas sexuales con Rubén

Además, Fani contó que había intentado darse un tiempo con Christofer pero que él no se lo estaba poniendo nada fácil: "He hablado con él y ya le he dicho que no siento por él lo mismo, pero él intenta luchar por lo nuestro y me lo pone complicado (...) Le he dicho que quiero estar sola, que necesito un tiempo para mí pero él no se va de casa", dijo bastante afectada.