Telecinco.es 19 MAR 2026 - 09:52h.

Tras el final de una serie en donde las apariencias han sido la moneda de cambio, indagamos en las debilidades ocultas de los protagonistas de 'Pura Sangre'

Todos los episodios de 'Pura Sangre', en Mediaset Infinity

Compartir







En el universo de 'Pura sangre', todos tienen algo que ocultar. La serie teje una red de silencios, lealtades peligrosas y dobles vidas donde mantener la fachada no es una opción, es una necesidad de supervivencia. Pero cuando cae la noche y las máscaras empiezan a pesar, ¿A qué le temen realmente los protagonistas de este drama?

Hemos puesto al elenco frente al espejo para descubrir cuál es la pesadilla recurrente de sus personajes. Y las respuestas revelan que, en esta historia, el enemigo no siempre está fuera, a veces es la propia conciencia o la fragilidad de un secreto a punto de estallar.

El pánico a la luz

Para algunos del reparto, el mayor temor es la transparencia. En una trama cargada de intrigas, Pep Munné no necesita adornar su respuesta, ya que el actor es tajante al señalar que el monstruo de su personaje es uno solo: "La verdad", dos palabras que resumen el miedo a que se desmorone el castillo de naipes. Su respuesta sugiere que su personaje ha construido una vida sobre cimientos de mentiras que podrían derrumbarse en cualquier segundo.

En esa misma línea de vulnerabilidad se mueve Jaime Zatarain que nos cuenta que su mayor temor es "que lo descubran", pero va un paso más allá, hacia un miedo casi existencial: el pánico a "que le vean el alma". Un terror a quedar expuesto que sugiere que su personaje guarda mucho más de lo que dice y no solo un secreto inconfesable, sino de de la desnudez total ante la mirada ajena.

El adiós y la valentía

Sin embargo, no todos los miedos son estratégicos, Ángela Molina, fiel a ese aura espiritual con el que llena cada uno de sus trabajos, lleva el conflicto al plano emocional. Para ella, el miedo no es ser descubierta, sino el vacío, el "despedirse de lo que tanto ama", una frase que anticipa el dolor y el sacrificio de marcarán su arco narrativo y que encaja a la perfección con la intensidad dramática que la actriz aporta en cada plano.

Frente a tanta fragilidad y secretos, surge una excepción: Blanca Romero rompe la dinámica del miedo. Su personaje, Alicia, se define como la fuerza que mueve la historia, una mujer de acción que, según la actriz, es una "tía valiente y sin miedos". Una declaración de intenciones que la sitúa como la cazadora en este bosque de personajes asustados.

Dale play al vídeo para ver cómo los actores definen las sombras que persiguen a sus personajes en 'Pura Sangre'