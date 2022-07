La decepción de los supervivientes con Ignacio de Borbón: lo acusan de no ser leal con sus amigos

Los tocayos quisieron comerse un coco a escondidas y dejaron excluido a Alejandro, quien no dudó en recriminar esta actitud a sus compañeros. Ahora, Marta Peñate acusa al benjamín de grupo de tener "poca lealtad" hacia su amigo Nacho Palau. "Reconozco que está mal, lo siento", ha dicho Ignacio de Borbón. Anabel Pantoja, por su parte, ha querido apuntar que si no hubiera salido el vídeo que "incrimina" directamente a Ignacio, el pequeño del grupo no lo hubiera reconocido nunca. "Después de engañarme, me perturba", le ha recriminado Marta Peñate. "¡Impuro!", ha añadido.