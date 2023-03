Ana María Aldón rompe a llorar por la actitud de su hija Gema: "Me emociona"

Los concursantes de los tres grupos se han reunido en la playa con Laura Madrueño para disputar un juego de recompensa que les permitiría comer a los ganadores un gran plato de espaguetis con albóndigas y tomate. La prueba consistía en afinar la puntería para derribar unos tótems y Ana María Aldón ha seguido su desarrollo muy atentamente desde casa , ya que no es la defensora de su hija Gema en plató.

Al ver la actitud con la que Gema ha encarado el juego y su concentración absoluta en todo momento, la colaboradora de 'Fiesta' no ha podido evitar las lágrimas y ha roto a llorar de emoción. "Me emociona ver a mi hija de dónde saca la fuerza con lo chiquitita y lo poquita cosa que es, es muy grande y muy fuerte. Me encantaría decírselo", ha comentado Ana María en sus historias de Instagram.