Elena pide perdón a Cristian por sus ataques a Maite y Sofía Suescun: "Yo no soy así pero estaba dolida"

Las razones de la disputa

El perdón en ‘La Palapa’

Por eso, Elena ha aprovechado su turno de palabra para pedirle perdón: “Te pido disculpas por lo que te dije de tu madre. Yo no soy así. Fue porque me hiciese un comentario, me llamaste amargada y eso me dolió. Fue una respuesta pero no soy así”, repetía teniéndole una mano amiga a Cristian.