Fani Carbajo: “Ana María Aldón no aguanta a Rocío Flores, nos dijo que no era su familia”

Dice que no se acercó a Rocío Flores por interés: "Pensé que nos llevaríamos bien porque tiene muchas carencias familiares, como yo"

Rocío Flores "no quería comer mucho porque quería adelgazar, le daba la mitad de su plato a Barranco"

Cree que Ivana es "falsa y manipuladora" y que quiere "cargarse el concurso de Hugo"

Fani Carbajo ha dado una entrevista en la revista ‘Lecturas’ y ha analizado al detalle su experiencia en ‘Supervivientes’. La vuelta a la realidad ha sido dura: “Soy muy hipocondríaca. He pasado unos días muy malos, por las noches no dormía, me daba mucho miedo todo. Ya estoy mejor”. Para ella, ir a Honduras ha sido la mejor medicina para dejar atrás todo lo ocurrido en ‘La isla de las tentaciones’: “Estos meses me han venido muy bien. Me fui de aquí hecha polvo, con la autoestima por los suelos y psicológicamente muy decaída”.

La experiencia en ‘Supervivientes’, aunque gratificante, también ha tenido momentos muy duros. Para ella, lo peor fueron las picaduras de los insectos. “Tengo la pierna llena de marcas blancas. Me metía en el mar y me escocía tanto que me quería arrancar la piel”, explica.

La relación de Rocío Flores y Ana María Aldón

Fani también ha hablado de cómo ve a sus compañeros en Honduras. Afirma que no se acercó a Rocío Flores por interés, sino que pensó que se llevarían bien “porque tiene muchas carencias familiares, como yo”. Dice que fue la única que no le preguntó por su madre, Rocío Carrasco. También destapa que Rocío Flores “no quería comer mucho, no porque no tuviera hambre sino porque quería adelgazar. Le daba la mitad de su plato a Barranco. Un día me enfadé con ella”.

Fani ha vivido de cerca cómo es la relación entre Rocío Flores y Ana María Aldón. En las últimas semanas, y tras recibir muchas críticas por no apoyarla, Ana María se ha acercado a Rocío. A pesar de ese cambio de actitud, Fani tiene claro lo que pasa: “Ana María no aguanta a Rocío. Nos dijo que no era su familia”. Y añade: “De ella nos contó: ‘No tengo ningún vínculo con Rocío, la veo cada siete u ocho meses”.

Ivana “es falsa y manipuladora”

Hugo e Ivana iniciaron una relación en la isla, pero la pasión pronto se terminó y han protagonizado varios enfrentamientos. Fani ha hablado en la entrevista de cómo ve a la argentina: “Es falsa y manipuladora. Quiere cargarse el concurso de Hugo”.