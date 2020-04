Rocío habla en directo con su novio Manuel: "Te quiero muchísimo, te echo de menos"

" ¿Pero qué haces aquí? No me lo puedo creer", respondía una sorprendida Rocío Flores. " Os echo muchísimo de menos . Tengo muchísimas ganas de verte. Tu madre me tiene que hacer un bocadillo de filete empanado cuando llegue. Ven a recogerme", le ha pedido.

Rocío Flores felicita a su madre en directo

Lara ha invitado a Rocío a felicitar a su madre y ésta no lo ha pensado dos veces: "Decirte que muchísimas felicidades, que me encantaría poder decírtelo en privado pero bueno… que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas y que me encantaría que las cosas se pudieran arreglar en privado y no en público pero estoy aquí en este concurso. Yo no quiero hacerte daño para nada. Me encantaría poder hablar cuando llegue", ha dicho entre sollozos.