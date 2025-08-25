De Sofía Suescun a Aitana y Plex: estos son los personajes del verano según la gente

Rocío Belén Paleari 25 AGO 2025 - 09:06h.

Hemos salido a preguntar a los españoles quién creen que ha sido el gran protagonista de estos meses estivales

Además, los personajes de 'La que se avecina' que darían contenido en 'Supervivientes'

El verano de 2025 ya toca a su fin y, como cada año, ha estado cargado de polémicas, romances, traiciones y dramas que solo España sabe producir. Pero si hay algo que nos gusta más que el cotilleo en sí, es saber qué opina la gente de a pie sobre lo que pasa en los medios. Así que hemos cogido el micrófono y hemos salido a la calle a hacer la pregunta clave: ¿quién crees que ha sido el personaje del verano?

Sofía Suescun, la reina de las tramas estivales

No podía faltar, una mujer lo tenía clarísimo: "Sofía Suescun con el cuerno que le ha metido al Kiko". Y es que, reconozcámoslo, la hija de Maite Galdeano nunca defrauda cuando se trata de generar titulares. Este verano, su relación con Kiko Jiménez ha dado más vueltas que una lavadora, y los españoles hemos estado ahí, pegados a la pantalla, esperando el siguiente capítulo. Esto no es ninguna novedad: Sofía tiene un don especial para mantenerse en el foco mediático. Y este verano, desde luego, no ha sido la excepción.

Pero no todo el protagonismo es buscado. Una señora nos recordó algo importante: "Gloria Camila, pero no fue ella, hablaron de ella". Y ahí está el quid de la cuestión. A veces el personaje del verano no es quien más ruido hace, sino quien más ruido genera sin pretenderlo. Gloria Camila se ha visto envuelta en polémicas que, en muchos casos, han venido de rebote. ¡Dale play al vídeo y descubre por qué Gloria Camila es el personaje del verano!

Cada generación tiene su propio termómetro de lo que ha sido importante este verano. Pero todos coinciden en algo: ha sido un verano cargado de personajes, polémicas y momentos que van a quedar para el recuerdo. Porque al final, lo que realmente importa no es quién ha sido el personaje del verano, sino lo bien que nos lo hemos pasado hablando de todos ellos. ¿Quieres saber qué más nos han contado los españoles sobre los personajes del verano? Dale al play y descubre todas las reacciones, porque te aseguramos que algunas te van a sorprender tanto como a nosotros.

De Aitana a Cristiano Ronaldo: los famosos que la gente se imagina en 'Supervivientes'

La cuenta atrás para la próxima edición de 'Supervivientes All Stars' ya ha comenzado y hasta ahora solo se sabe de una concursante confirmada: Jessica Bueno. mientras la espera por el anuncio de nuevos concursantes dispara rumores en toda España, nosotros hemos salido a la calle con una misión: preguntar a la gente a quién les gustaría ver lanzarse del helicóptero y enfrentarse a la aventura más extrema de la tele.