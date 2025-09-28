Bárbara Rey defiente un complicado foxtrot en la tercera gala de 'Bailando con las estrellas'

Todas las actuaciones de la gala 3 de 'Bailando con las estrellas'

El estreno de la gran Bárbara Rey en 'Bailando con las estrellas' dejó a muchos impresionados cuando la vedette defendió sobre el escenario un espectacular pasodoble. La de Totana no defraudó y dejó claro que lo suyo es el arte: "Verte bailando en esta pista siendo la artista que eres es todo un privilegio, para mí es un honor estar aquí viéndote actuar", le explicaba Gorka Márquez en su momento tras verla lucirse sobre la pista de baile.

Sin embargo, en la segunda noche de actuaciones Bárbara Rey no acabó de convencer a los miembros del jurado al bailar junto a su maestro un bolero: "Empezamos a exigir un poco más, me encanta ver cómo te lo crees, pero me gustaría ver más fluidez", confesaba Julia Gómez Cora tras verla bailar. ¿Cómo lo hará en esta ocasión? Ahora, en esta tercera gala de 'Bailando con las estrellas', Bárbara se atreve con un foxtrot: 'Back to Black', de Amy Winehouse, es el tema elegido.

El jurado valora la actuación de Bárbara Rey

Blanca Li confiesa disfrutar con las actuaciones de Bárbara porque la ve "muy diva", aunque hace hincapié en que debe separar más el cuello del tronco. Además, le dice que ya es el momento de "meter más trabajo de técnica de pie para avanzar". Por su parte, a Pelayo Díaz le ha gustado el porté, pero le ha faltado algo.

Julia Gómez Cora coincide con él, pues considera que le ha faltado brillar, aunque Inmaculada Casal discrepa con ellos. Mientras tanto, Gorka Márquez ha visto, en una primera parte, a una estrella de Hollywood, pero cree que también le falta riesgo y más técnica de pies: "Nos puedes dar más. En la gala 4 danos algo que digamos 'uau', sé que puedes".

Bárbara Rey está de acuerdo con todo lo que le dice cada uno de los miembros de jurado y toma nota para seguir aprendiendo. Consigue un total de 29 puntos. Su nota máxima es un 7 y la mas baja un 4.