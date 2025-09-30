Las armas secretas para ligar: los fans de 'El loco amor' cuentan cuáles son sus trucos de conquista

Desde miradas magnéticas hasta carcajadas contagiosas: así son las estrategias de los seguidores del dating show

Sebastián Gallego, ante el reto de conquistar a la Gen Z: "Me veo como un elefante en una cacharrería"

Compartir







¿Qué pasaría si te invitaran a participar en un dating show como 'El loco amor' y te pidieran definir tu “arma letal” para enamorar? A través de miradas cómplices, risas espontáneas y respuestas sorprendentes, descubrimos que el arte de la seducción sigue siendo un territorio lleno de humor, sinceridad y creatividad. Y es que cuando se trata de seducir, no existen manuales exactos: cada persona desarrolla su propio truco, su pequeña arma secreta.

En apenas unas horas de grabación recogimos en las calles un auténtico catálogo de tácticas para conquistar: desde la simpatía y el desparpajo hasta la honestidad más tierna. Hubo quien apostó por las risas, quien reivindicó la importancia del contacto visual y también quien se dejó llevar por la naturalidad. Lo curioso es que, pese a la variedad, todas las respuestas tenían algo en común: mostraban que el amor, incluso cuando se presenta en un plató o frente a una cámara, sigue siendo un terreno de vulnerabilidad y creatividad. ¡Dale play al vídeo para ver el divertido vídeo!

De miradas infalibles a vacile sin filtros

Las respuestas recogidas oscilan entre el ingenio, la mirada desafiante y la honestidad brutal. Una joven resumía su estrategia con firmeza: “Las miradas dicen mucho y las controlo muy bien”.

Ese es precisamente el espíritu que recoge 'El loco amor', el nuevo dating show de Mediaset Infinity, el programa que recuerda que enamorarse puede ser tan divertido como arriesgado, tan intenso como caótico.

“Ser muy graciosa, hacer reír a la otra persona, un poco de vacile”, dijeron otros. Lo que encontramos no fue un manual de seducción, sino un espejo cotidiano: cada quien con su estilo y con su chispa personal. Algunos apostaban por el sentido del humor, otros por dejar huella con la complicidad de la mirada. En muchos casos, la espontaneidad fue el mejor arma. Las risas surgieron, las reacciones se volvieron genuinas y más de una sorpresa se dejó ver. ¡Dale play al vídeo para ver el divertido momento!

El amor todo lo puede (o casi): la calle cuenta las locuras que han cometido por amor

El amor no solo se trata de conquistar, sino también de sostener. Una vez que el territorio está ganado, es el momento de hacer locuras para sostener el amor. Por eso, también salimos a preguntar al público por las calles de la ciudad: ¿qué es lo más loco que has hecho por amor?

Si hay algo que todos sabemos es que el amor mueve montañas… y, a juzgar por los testimonios que recogimos en la calle, también provoca viajes exprés, mudanzas a otra ciudad e incluso decisiones de vida que pocos se atreverían a tomar. ¡Dale play al vídeo y descubre las locuras!