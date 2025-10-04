Disfruta aquí de todas las actuaciones, completas, de la cuarta gala de 'Bailando con las estrellas'

'Bailando con las estrellas' nos ha dejado grandes actuaciones en esta cuarta gala. Los concursantes han defendido sus coreografías sobre la pista de baile junto a sus maestros de baile. ¡Disfrútalas, todas, aquí!

Bárbara Rey y Abel Gil bailan chachachá

Bárbara Rey parece estar en su salsa en ‘Bailando con las estrellas’. La vedette continúa ensayando muy duro para mostrar lo mejor de ella misma sobre el escenario y, en esta ocasión, lo hace deleitándonos con un chachachá junto a su maestro de baile, Abel Gil. La vedette se ha lucido con el baile... ¡y con sus envidiables piernas! Eso sí, ha habido un contratiempo que no ha dudado en señalar.

Tania Medina y David Díaz bailan contemporáneo

Tania Medina es una de las concursantes mejora valoradas semana tras semana. En su paso por el programa, demuestra talento y quiere seguir evolucionando para seguir sorprendiendo. Para ello, esta semana ha defendido un contemporáneo junto a David Díaz, su maestro de baile.

Blanca Romero y Edgar Sztuce bailan tango argentino

Para esta cuarta gala, Blanca Romero ha ensayado un tango argentino junto a Edgar Sztuce, su maestro de baile. La actriz va evolucionando y siempre sorprende a público y jurado con sus dotes para el baile. De hecho, Pelayo Díaz ha señalado que ha sido su mejor actuación hasta la fecha.

Manu Tenorio y María Monedero bailan vals

Manu Tenorio no empezó con buen pie su paso por ‘Bailando con las estrellas’, pero lo cierto es que ha ido mejorando y, tras un primer choque con el jurado en la primera gala, ha ido retomando y ganándose el favor del mismo. En esta cuarta gala, el cantante sorprende bailando vals junto María Monedero, su maestra de baile.

Jorge González y Gemma Domínguez bailan pasodoble

Jorge González lo ha vuelto a hacer. El cantante nunca decepciona y sus actuaciones siempre obtienen muy buenas puntuaciones por parte del jurado. Para esta cuarta gala, el cantante ha bailado un pasodoble junto a Gemma Domínguez, su maestra de baile. ¡Consigue los dos primeros dieces de la temporada!

Nerea Rodríguez y Genís Betrian bailan contemporáneo

Si la semana pasada Nerea Rodríguez nos sorprendió con un gran porté, ¿qué hará semana? Pues seguir sorprendiéndonos a todos con sus dotes para el baile. Para esta cuarta semana, la cantante y actriz ha defendido como nadie el baile contemporáneo que lleva toda la semana ensayando junto a Genís Betrian, sobre la pista de baile.

Sigue aquí la Gala 4 de 'Bailando con las estrellas' en directo