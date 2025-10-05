Dos concursantes son señalados tras la cuarta gala y se enfrentarán a 'El último baile'

Todas las actuaciones de la gala 4 de 'Bailando con las estrellas': los portés de Nerea y el primer 10 de Jorge

Compartir







Tras la eliminación de Sara Escudero al inicio de esta cuarta gala de 'Bailando con las estrellas' (que ha tenido que abandonar por una lesión), uno a uno los concursantes iban defendiendo sus coreografías sobre el escenario. Bailes sorprendentes cargados de emoción y talento, pero también algún que otro contratiempo que los miembros del jurado valoraban y puntuaban... ¡Pero también el público, votando desde sus casas!

Tras casi cuatro horas de gala, los expertos del jurado (compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorma Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal) y el público decidían a través de sus votos quiénes eran los mejores de la noche y qué dos concursantes deberán enfrentarse la próxima semana al tan temido 'Último baile': se trata de Bárbara Rey (que ha sufrido un contratiempo durante su actuación) y Manu Tenorio (que ha vivido un enfrentamiento con su maestra de baile).

"Me lo esperaba, me lo estaba oliendo", ha dicho la vedette al conocer el veredicto. "No entiendo muchas veces las votaciones. He hecho todo lo que está en mi mano", ha comentado, por su parte el cantante. Al inicio de la quinta gala (la próxima semana), la vedette y el cantante deberán defender de nuevo la coreografía de esta gala 4 y en este caso serán los expertos quienes decidan cuál de ellos debe abandonar definitivamente el programa. ¿Quién crees que superará 'El último baile'? ¡Vuelve a ver sus actuaciones!

La actuación de Bárbara Rey en la gala 4

La actuación de Manu Tenorio en la gala 4