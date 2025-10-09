Ana Carrillo 09 OCT 2025 - 16:56h.

Desde que se incorporase en la segunda edición del formato, Risto Mejide era el más veterano de los miembros del jurado de 'Got Talent', pero solo estará una edición más y ha querido ser él quien lo comunicase a sus seguidores a través de Instagram, donde ha compartido una carta de despedida al que califica como "el mejor programa de talentos de la televisión".

"Last dance. Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows. Habrán sido 20 años valorando más de 4500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país. Está siendo muy pero que muy emotivo", ha escrito el presentador de 'Todo es mentira', que ha añadido que le agrada que su despedida del rol de jurado de talent shows sea en 'Got Talent'.

Con sus líneas, por tanto, no solo se despide del programa de talentos de Telecinco, sino también del rol que le catapultó a la fama en la quinta edición de 'Operación Triunfo' y que le consolidó como una figura mediática. Tras 'OT', llegaron otros formatos en los que tenía que juzgar el talento de los aspirantes, como 'Tú sí que vales' o 'Factor X' hasta que en 2016 se incorporó a 'Got Talent'.

En la próxima temporada, compartirá mesa en el jurado con Paula Echevarría, que repite en este rol, y con dos nuevos miembros: Carlos Latre y Lorena Castell. Se podrá ver, como el propio Risto ha anunciado, "muy pronto" en Telecinco.