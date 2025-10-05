Matías Roure y Sara Orriols bailan samba en la cuarta gala de 'Bailando con las estrellas': 'Con Calma', de J. Balvin

El feeling que existe entre Matías Roure y su maestra de baile, Sara Orriols, traspasa la pantalla. Desde la primera gala, la conexión entre el argentino y la bailarina fue palpable y la cosa no ha hecho más que aumentar. Dicha química entre los concursante ha llamado también la atención de la presentadora, Valeria Mazza, quien no dudo en preguntarles directamente sobre ello en la gala pasada. Ahora, el argentino, molesto porque le preguntasen sobre su vida íntima, protagoniza un tenso momento con ella antes de actuar.

Como es costumbre en 'Bailando con las estrellas', Valeria Mazza ha presentado a Matías Roure y su maestra de baile antes de su actuación, repasando todo lo sucedido durante la semana de ensayos. En ese momento, la presentadora ha dado paso a un vídeo que la involucraba directamente. Y es que, durante la última gala, la argentina le pregunto directamente si estaba enamorado de Sara Orriols, una pregunta que no sentó nada bien al concursante:

"No supo frenar y hay temas en los que tienes que saber frenar. Tienes que tener moral y frenar" aseguraba en totales Matías sobre la presentadora y su comprometedora pregunta. Tras ver la opinión del argentino, Valeria le respondió con ironía: "Te queda muy bien ponerte serio. Estabas muy guapo." A lo que el argentino le respondía del mismo modo: "Hoy estás más tranquila... no sé si meditaste". Asimismo, la presentadora quiso saber que fue lo que le molestó y el concursante respondió contundente: "Queremos bailar", dejando claro, que el bailes es lo único que le importaba

La cuarta actuación de Matías Roure

Pese a que los jueces no se muestran muy contentos con el interés que su relación ha generado, lo cierto es que el concursante ha decidido hacer oídos sordos en ese sentido y continuar aprendiendo cada semana de la mano de Sara dejando que las emociones sigan su curso.

En esta ocasión, el camarero de 'First Dates', Matías, que ya se ha atrevido en anteriores actuaciones con un foxtrot, un pasodoble y un romántico vals, se lanza una semana más al escenario de 'Bailando con las estrellas' para defender una espectacular samba: 'Con Calma', de J. Balvin.