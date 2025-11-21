¿Nona Sobo o Tania Medina?: solo puede quedar una...

Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Blanca Romero ya son semifinalistas del concurso

Compartir







Tras confirmarse que Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nerea Rodríguez y Jorge González son finalistas de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', llega el momento de conocer el nombre de la nominada que se queda fuera del concurso a las puertas de la final.

El pasado fin de semana, los votos del público y del jurado colocaban a Nona Sobo y a Tania Medina en la cuerda floja y este sábado sabremos cuál de las dos dice adiós a la competición de manera definitiva.

Solo una de ellas puede seguir luchando por hacerse con el título de mejor bailarina... ¿te lo vas a perder? 11ª gala de 'Bailando con las estrellas', el sábado a las 22.00 horas en Telecinco.