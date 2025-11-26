Logo de telecincotelecinco
Oriana Marzoli

Las lágrimas de Oriana Marzoli ante las emotivas palabras de Marc Kitus en su final: "Es tan tierno"

Oriana Marzoli rompe a llorar con el discurso de Marc KitusMediaset Infinity
Oriana Marzoli ha estado con los nervios a flor de piel durante toda la gran final de Marc Kitus en ‘El loco amor’. La colaboradora estrella del programa de Sebastián Gallego se ha mostrado de lo más sensible y no ha podido controlar las lágrimas ante un emotivo discurso que ha dado el inconquistable.

A pocos minutos de decidir si quería marcharse de la mano de Fátima, Bea o Nadia, el catalán ha hecho un breve recordatorio de su paso por el programa y ha querido hacer unas dedicatorias muy especiales a los miembros del equipo y, como no podía ser de otra manera, a los presentadores.

Sebastián Gallego y Oriana Marzoli han sido testigos del crecimiento personal de Marc Kitus en el programa y de todas las historias de amor que ha protagonizado, por eso, el joven ha querido tener unas palabras de agradecimiento para ellos. Un mensaje que ha provocado reacciones de lo más emotivas.

Oriana Marzoli se emociona con las palabras de Marc Kitus

Marc Kitus ha hablado de lo “orgulloso” que estaba de haber vivido esta experiencia y de lo que había supuesto para él: “Esto es real. Hay muchas emociones. Es una montaña rusa y estoy superorgulloso de todo el equipo”, empezaba diciendo, antes de decir unas palabras que no tardaban en provocar las lágrimas de Oriana Marzoli.

Mientras escuchaba el discurso del inconquistable, la reina de los realities no ha podido contenerse y ha roto a llorar: “Es que me parece tan tierno… Le he cogido mucho cariño”, decía la novia de Facundo González, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Una emoción que ha sorprendido a Sebastián Gallego, que nunca la había visto llorar.

Si quieres ver el emotivo momento que ha protagonizado la estrella de los realities y cuáles han sido las palabras que han provocado sus lágrimas, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia. ¡Ha sido un tremendo momentazo!

Oriana Marzoli y Marc Kitus se reencuentran en ‘En todas las salsas’

Marc Kitus (El loco amor) sorprende a Oriana Marzoli En todas las salsas Temporada 8 Top Vídeos 933

La colaboradora estrella de ‘El loco amor’ acudió este martes al podcast ‘En todas las salsas’ y protagonizó un bonito reencuentro con Marc Kitus.

