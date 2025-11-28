Tras más de tres meses de concurso, Jorge González y su maestra de baile, Gemma Domínguez, llegan a la final como una de las parejas más sólidas y con mayor evolución de la edición, ¡dale play!

Así es la química entre las estrellas: "Sentí una energía muy cercana desde el primer día"

Tras más de tres meses de ensayo continuo, agotamiento físico, retos técnicos y una semifinal vibrante, 'Bailando con las Estrellas' llega a su gran final. Solo cuatro nombres han logrado llegar hasta aquí: Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo.

Este sábado, España será testigo de la última actuación de la edición, una que podría coronar al ganador de una temporada que ha sorprendido por nivel, emoción y narrativa. Y entre todos los finalistas, Jorge González se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta recta final.

Desde su primera actuación, Jorge ha sido visto como uno de los concursantes más fuertes del programa. Algo que el público celebraba, pero que él y su pareja y maestra de baile, Gemma Domínguez, vivieron como una presión constante. "Siempre se le ha tachado del alumno aventajado y hemos tenido que estar por encima", admite Gemma, con una mezcla de orgullo y agotamiento. "A Jorge no se le ha permitido simplemente bailar bien: tenía que sorprender, emocionar y superarse semana tras semana." Ese listón alto ha marcado su paso por el formato.

Durante la entrevista tras la semifinal, Jorge reconoció que el proceso ha sido mucho más duro de lo que imaginaba. "Esta experiencia es intensa. Te pone al límite. Te hace dudar de ti." Y, aun así, ha seguido. Cada semana. Cada coreografía. Cada caída, giro, salto y técnica nueva. "Es volver a sentirte inútil cada lunes", admite con honestidad. "Empiezas desde cero, aprendes un estilo nuevo, pasos nuevos… y aun así tienes que llegar al sábado y hacerlo parecer fácil."

La parte física es solo una cara del reto. La emocional pesa igual o más. "Hay cansancio físico, claro, pero el emocional… ese es el que cuesta gestionar."

Un rival muy fuerte a batir, según sus compañeros

Ya en la presentación de 'Bailando con las estrellas' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, muchos de sus compañeros lo señalaron como "el rival mas fuerte". "He compartido programa anteriormente con él, sé que es muy currante y muy talentoso", nos contaba Nerea Rodríguez con una mezcla de respeto y terror que solo pueden inspirar los verdaderos rivales. La cantante reconocía el poderío de este adversario. Nona Sobo, sin embargo, lo hizo desde el rumor y el boca a boca. "No lo conocía, pero sí que me han dicho que baila muy bien", comentaba la actriz.

La conexión con Gemma, su maestra: clave de su éxito

Una de las fortalezas más comentadas de la pareja ha sido su complicidad. Desde las primeras galas, el jurado la definió como "auténtica", "natural", "magnética". Pero para ellos, es verdad: "Hemos sido un equipo dentro y fuera de la pista," afirma Jorge: "No podría haber hecho este recorrido con otra persona." Gemma coincide: "La conexión ha sido nuestra seña y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí."

Este sábado, Jorge y Gemma no solo bailarán una última coreografía: bailarán una historia construida a base de confianza, entrega, sacrificio, risas, complicidad… y esa conexión invisible que ha enamorado al público. Y pase lo que pase, ya han ganado algo que no se rompe con un final de temporada: un vínculo artístico y personal que trasciende el concurso. "Más allá del programa, más allá de la técnica, más allá de si ganamos o no… lo que hemos construido no termina el sábado." Dale play para ver la entrevista completa.

