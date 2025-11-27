Así están viviendo los finalistas de 'Bailando con las estrellas' su preparación para la gran final: "Tengo hasta fiebre del cansancio"
Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo lucharán por el primer puesto este sábado
Una inesperada eliminación a las puertas de la final deja en shock a los participantes... ¡Y proclama a los 4 finalistas!
Después de tres meses de intenso trabajo y aprendizaje y tras una semifinal apasionante, 'Bailando con las estrellas' llega a su fin. Solo cuatro concursantes han conseguido hacerse un hueco en la gran final y, a tan solo unas hora de conocer quién se alzará con el primer puesto, los nervios ya empiezan a florecer.
Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Nona Sobo son los cuatro finalistas de una edición en la que, sin duda, hemos podido disfrutar de un elevado nivel. Este sábado, se subirán por última vez al escenario del programa para deleitarnos con su actuación final.
Por ello, llevan toda la semana trabajando duro en su última coreografía. Y no solo eso. Nos han contado a través de sus perfiles oficiales en redes sociales cómo están llevando estas últimas horas antes de la esperada final.
Nona Sobo: "Una bonita experiencia"
Entre ensayo y ensayo, Nona Sobo no ha dudado en grabar sus impresiones: "Últimos días y ya esto... C'est fini. Tengo hasta fiebre del cansancio. Me he tomado un paracetamol. Ahora me encuentro súper bien. Ahora tenemos ensayo en plató, y por la tarde seguimos con los ensayos, que hemos estado desde las nueve de la mañana ensayando. El trabajo ya está hecho, el sábado lo vais a ver todo. Si os ha gustado, por favor, son muy importante los votos. Una bonita experiencia. Bonita e intensa".
Además, la actriz nos ha permitido ver lo que podría ser un adelanto de uno de sus portés en el último baile de la edición: "Más portés con mi amigo mientras mi pareja recupera el alma y las cervicales", bromea.
Jorge González: "Gracias por el cariño"
Por su parte, Jorge González no ha dudado en subir una foto junto a sus compañeras finalistas: "Qué bien rodeado estoy". Pero, además, ha reconocido el trabajo de quien ha sido su pareja de baile, Gemma Domínguez: "Mi bella compañera y amiga". Por último, nos ha dejado ver una pequeña pose de su baile final: "El sábado esperamos contar con vosotros una semana más. Gracias por el cariño en toda esta aventura".