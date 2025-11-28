Después de convertirse en una de las parejas más comentadas de la edición —entre aplausos, conexión y momentos de tensión— Nerea y Genís reflexionan sobre lo vivido y avanzan cómo llegan a la final, ¡dale play!

Nerea Rodríguez, sobre su experiencia en 'Bailando con las estrellas': "He estado muy dolorida"

Después de tres meses de intenso trabajo, aprendizaje y una semifinal apasionante, 'Bailando con las estrellas llega a su fin'. Solo cuatro concursantes han conseguido hacerse un hueco en la gran final y, a tan solo unas horas de conocer quién se alzará con el primer puesto, los nervios ya empiezan a notarse.

Nerea Rodríguez es una de las finalistas de una edición marcada por un nivel técnico y emocional poco habitual. Este sábado volverá al escenario por última vez para defender su actuación final frente al jurado, el público y unas redes sociales que no han dejado de comentar cada decisión, acierto o tropiezo.

A las puertas de la final del concurso, Nerea Rodríguez y su maestro bailarín, Genís Betrian, conceden una entrevista en exclusiva para esta web en un momento clave y después de semanas marcadas por esfuerzo físico, presión mediática y una evolución visible en pantalla. Pero esta vez no vienen a repasar puntuaciones, estilos o coreografías. La conversación se mueve en otro territorio: el personal, ya que ambos encaran su último baile con una mirada muy diferente a la de aquella primera gala en la que, según admite Nerea, "no sabía si sería capaz de aguantar el ritmo".

En las primeras galas, las preguntas son simples: técnica, nervios, expectativas. Pero cuando alguien como Nerea llega tan lejos, las cuestiones cambian. Ya no interesa qué tal ha salido la última pirueta, sino qué queda detrás del esfuerzo: qué se ha roto, qué se ha construido, qué vínculo nace cuando la danza exige tanto y tan rápido. Por eso aparecen preguntas como: ¿Qué aprendizaje te llevas? ¿Seguirás bailando cuando acabe el concurso? ¿Esta relación profesional es para siempre? No se busca obtener una frase bonita, sino medir el impacto emocional: "Esta experiencia te pone al límite", admite Nerea, consciente de lo que significa haber llegado hasta aquí: "No todo el mundo puede vivir un proceso así. Es intenso… pero también es un regalo".

Nerea llega a este punto del concurso con una trayectoria pública que mezcla música, interpretación y televisión. Su paso por 'Operación Triunfo', el teatro musical y otros formatos la han acostumbrado a la exposición. Pero 'Bailando con las estrellas' es otra liga: exige cuerpo, disciplina y vulnerabilidad.

Además, su presencia en el programa no ha estado exenta de conversación en redes. Ha habido apoyo, críticas, debates y favoritismos. Forma parte del ADN del formato: en la recta final ya no solo se baila, también se discute quién merece ganar.

Cuando se habla de evolución, esfuerzo o cansancio, se intuye más de lo que se explicita. Y cuando se les pregunta por la relación entre ambos o por una hipotética victoria, las respuestas no solo informan: construyen relato: "Esto es para siempre", admiten ambos, los cuales han construido una amistad más allá del concurso.

Al terminar la conversación, queda una sensación clara: no han venido a despedirse, sino a situarse. La entrevista funciona como un puente entre lo que ya han mostrado en la pista y lo que aún esperan demostrar en la final. Y quizá por eso deja abierta la pregunta que resume su momento actual: ¿Están a punto de ganar un concurso o de cerrar una etapa que ya les ha cambiado? La respuesta, como el baile, se descubrirá en movimiento. Dale play a la entrevista completa.

