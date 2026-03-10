Ana Carrillo 10 MAR 2026 - 16:44h.

Natalia Zarco ha reaccionado en Instagram a las críticas por su decisión respecto a Milton Roy

Todas las decisiones finales de las parejas de 'Casados a primera vista'

Compartir







Natalia y Milton han puesto fin a su paso por 'Casados a primera vista' abandonando antes de la ceremonia final porque así lo han decidido el argentino y los expertos del programa, pese a que esa no era la voluntad de la amiga de Laura, que escribió "seguir" y no "abandonar" en la libreta pese a que su relación no había experimentado ningún avance en las últimas semanas.

Su decisión no fue entendida por algunos de sus compañeros, como Ana, que le dijo que está bien tener la intención de no rendirse nunca, pero que hay veces en la que una tiene que saber cuando tiene que tirar la toalla. Como la malagueña, hay muchas personas en redes sociales que no han entendido que Natalia quisiera seguir con la relación y han criticado que escribiera "seguir" cuando ya Milton le había comunicado que no quería siquiera seguir conviviendo con ella.

Ante las críticas que está recibiendo, Natalia ha decidido contestar en sus stories de Instagram: "Entiendo que no entendáis nada. Yo quizás si lo viera desde fuera tampoco entendería nada, pero todo en esta vida todo tiene un por qué y tanto mis decisiones como mis comportamientos también lo tienen".

Ha explicado que está deseando poder explicarse mejor en el reencuentro que se hará en Telecinco el próximo lunes 23 de marzo a las 23:00. Carlos Sobera se pondrá al frente de un especial de 'Casados a primera vista' en directo que reunirá en plató a todas las parejas del programa, tres meses después de darse el 'sí, quiero'. "Las ganas que tengo de hablar os juro que no os las creéis nadie. Pero llegará, llegará ese día, ¡ya queda menos!", ha comentado Natalia.

"Hasta entonces quería que supierais que yo entiendo que podáis pensar mal de mí y que os preguntéis por qué pongo 'seguir', pero el día en el que yo pueda explicarme llegará", ha añadido la creadora de contenido, que está "segura" que los espectadores de 'Casados a primera vista' la comprenderán cuando dé sus explicaciones. Por último, ha dado las gracias a quienes ya la entienden y le mandan "mensajes bonitos".