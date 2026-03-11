Ana, de 'Casados a primera vista', rompe su silencio en redes para aclarar su postura en su discusión con Luija

Ana Carrillo 11 MAR 2026 - 14:17h.

Ana ha explicado en Instagram su postura en la discusión que tuvo con Luija antes de tomar la decisión final

Antes de decidir salir juntos de 'Casados a primera vista', Ana y Luija protagonizaron una tensa discusión que puso contra las cuerdas su relación. Todo comenzó cuando Lorenzo le preguntó a sus compañeros en la última cena grupal si habían llegado a sentir amor en la experiencia y Luija comentó que él no se sentía enamorado de Ana, a la que le molestó que su pareja hiciera esas declaraciones delante de todo el grupo.

"Puede que no estés enamorado, pero creo que tienes más sentimientos de lo que dices. Tienes un montón de cosas para decir y solo dices que no estás enamorado", le reprochó Ana, sin parar de llorar, y una vez que estuvieron a solas. Su discusión ha generado tal cantidad de comentarios en las redes sociales que ha motivado a la malagueña a pronunciarse en Instagram con un escrito en el que aclara su postura y lanza una reflexión a sus seguidores.

Ana ha explicado que su intención no fue "obligar" a Luija a decir que estaba enamorado porque eso hubiera sido "absurdo e incoherente" y porque ella siempre "deja ser" a las personas. Tras esa primera aclaración, ha revelado que su deseo era que su pareja hablase en términos bonitos de su relación: "Pero si quiero que mi pareja hable de nuestra relación como mi relación merece. Con respeto, admiración y con muchísimo cariño. Porque cuando hablas de tu relación, hablas de ti también, a quien tú has elegido, lo que tú quieres en la vida y hacia dónde vas".

"Y una reflexión más: nunca sabemos si la persona que estamos conociendo es la definitiva o el definitivo. Por lo cual, cuidar tu vocabulario siempre es la mejor opción a la hora de hablar de esa nueva relación. En un gimnasio con los colegas, en una cena (con tu pareja presente) o tirando la basura, me es indiferente", ha añadido Ana, que ha querido lanzar este comunicado para dejar clara su postura, su decepción y sus lágrimas en la última cena grupal de 'Casados a primera vista'.