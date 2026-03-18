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Casados a primera vista

Borja comparte una foto con Luciana y confunde a sus seguidores: "¿Qué pensáis: real o IA?"

Borja
Borja, participante de 'Casados a primera vista'. Telecinco
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En el reencuentro seis semanas después de 'Casados a primera vista', Luciana desveló que Borja le había escrito un mensaje tras ponerle fin a la experiencia y que le había confundido mucho ya que no entendía por qué le dedicaba unas palabras tan bonitas pero no quería tener una relación de pareja con ella. Él le dijo que no se fiaba de ella y que estaba deseando ver el programa en televisión para saber si su intuición era la correcta.

Luciana lee el mensaje que le envió Borja al salir de ‘Casados a primera vista’ y revela lo que pasó tras esto: "Siempre he mirado por ti para que quedases bien"
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Ahora que Borja ya ha visto todo lo que ocurrió durante la experiencia, ha compartido en Instagram una foto en la que aparece haciendo una videollamada con Luciana, que lleva puesta una camiseta de su empresa, como lucía en muchas ocasiones en la convivencia que tuvieron en el programa como parte del experimento.

Pero el empresario sevillano ha sembrado la duda al añadir a la foto una cajita en forma de encuesta en la que le pregunta a sus seguidores si piensan que la foto es real o si creen que está hecha con Inteligencia Artificial.

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El story de Borja
El story de Borja. Instagram (@borjarus)

Una duda que podrá solventar el próximo lunes 23 de marzo a las 23:00 en el programa especial que presentará Carlos Sobera en Telecinco y que reunirá a los protagonistas de 'Casados a primera vista'.

'Casados a primera vista' pone su broche final con un programa en directo con Carlos Sobera al frente: el lunes a las 23:00h, en Telecinco
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