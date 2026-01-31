'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (30/01/26)

El especial reencuentro de Karmele Marchante con Terelu Campos y Lydia Lozano en '¡De viernes!': "Hemos vivido de todo"

Karmele Marchante volvía a la televisión tras una década alejada de los focos y lo hacía en '¡De Viernes!' La periodista aclaraba el motivo por el que se alejó de la vida pública y, además, con gran sinceridad, explicaba cómo ha recompuesto su vida personal y emocional tras atravesar una ruina económica derivada de su matrimonio.

Además, en el plató vivíamos el combate definitivo entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, quienes durante años han mantenido una guerra mediática con ataques cruzados constantes. Un enfrentamiento histórico que terminaba con una importante promesa entre ambas.

Finalmente, Carmen Borrego visitaba el programa tras abandonar 'GH DÚO' y Mónica Hoyos reaccionaba al beso de despedida de Carlos Lozano y Belén Rodríguez en la casa de Tres Cantos.