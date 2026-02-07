'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (06/02/26)

Logo de telecincotelecinco
Silvia Bronchalo concedía su primera entrevista en televisión en '¡De viernes!'. La madre de Daniel Sancho, condenado el 29 de agosto de 2024 a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, hablaba sobre cómo se enteró del crimen cometido por su hijo y relataba las duras condiciones de este en su día a día en la prisión de Surat Thani.

Además, tras el reciente fallecimiento del cómico y actor español, Fernando Esteso, su hijo, Fernando José, se sentaba en el plató muy indignado por la falta de reconocimiento que ha recibido su padre en vida y aclaraba cuál era la verdadera relación entre su progenitor y Andrés Pajares.

Por último, Vanessa Bouza, exparticipante de 'Gran Hermano 19' regresaba al programa para dar un ultimátum a su marido, Javier Mouzo, con quien mantiene una relación llena del altibajos por los celos y las supuestas infidelidades mutuas. Sin embargo, el gallego la sorprendía entregándole los papeles del divorcio firmados. ¡No te pierdas su reacción!

